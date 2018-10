Distributiecentrum Kapelle gaat dicht, gedwongen ontslagen 'niet uitgesloten'

Het voormalige EMTÉ-distributiecentrum in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Het personeel van het distributiecentrum in Kapelle is over de sluiting ingelicht en hoewel er al langer geruchten gingen, is dit nieuws voor hen een klap. Volgens een woordvoerder van EMTÉ werken bij het distributiecentrum 213 mensen. Gedwongen ontslagen als gevolg van de sluiting worden niet uitgesloten.

Overgenomen

Het distributiecentrum werd in juni, samen met zestien Zeeuwse EMTÉ-winkels, overgenomen door supermarktketens Jumbo en Coop, die daarvoor destijds samen een consortium hebben gevormd. Op dat moment was nog niet bekend wat er met het Kapelse distributiecentrum zou gebeuren. Het centrum werd gedeeld eigendom van Jumbo en Coop tot er een besluit over het centrum genomen zou worden. Dat besluit is dus nu genomen: het gaat dicht.

Distributiecentrum EMTÉ, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Tot de overname in juni was supermarktketen EMTÉ en dus ook het distributiecentrum in Kapelle eigendom van groothandel Sligro. Of het verdwijnen van het distributiecentrum gevolgen heeft voor de Zeeuwse Sligro-vestigingen is nog niet duidelijk.

Jumbo en Coop

Van de zestien EMTÉ-winkels veranderen er twaalf in een Jumbo, de andere vier krijgen de naam Coop boven de deur. De medewerkers van de winkels konden bij de overname hun baan behouden.

Wethouder Evert Damen laat weten dat het een aderlating is voor de gemeente Kapelle. "Het is een mooi bedrijf met veel werkgelegenheid, dat gaat in één klap wegvallen."

Wethouder Damen: een aderlating voor de gemeente Kapelle

Volgens de wethouder wordt er goed voor het personeel gezorgd: "Er ligt een sociaal plan en er worden programma's opgezet om mensen van werk naar werk te begeleiden." Daarnaast zegt Damen dat Jumbo en Coop aangeven dat er mensen kunnen solliciteren en dat daar ook behoefte naar is, maar dat er geen garanties gegeven worden.

