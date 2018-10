Wildcard Kustmarathon voor Belgische toploper

Willem Van Schuerbeeck krijgt wildcard voor Kustmarathon (foto: Orange Pictures)

Van Schuerbeeck heeft een persoonlijk record op zijn naam staan van 2:12.49'. Die tijd liep hij in de marathon van Berlijn in 2015. De Belg deed ook mee aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar hij de marathon voltooide in 2:18.56' (derde Belg op de 56e plaats).

Zaterdag wordt de zestiende editie van de Kustmarathon Zeeland gelopen, de grootste Zeeuwse marathon. De start is om 12.00 uur in Burgh-Haamstede. De finish is in Zoutelande. In 2017 won de Pool Maciek Miereczko in 2:43.46'.

Voetblessure

De laatste periode kampte Van Schuerbeeck met een voetblessure. "Voor de zomer is hij geopereerd, maar inmiddels traint hij pijnvrij", zegt Arien Verkade van zijn Nederlandse management Volare Sports.

Van Schuerbeeck liep in september nog een halve marathon in één uur en zeven minuten op onverharde ondergrond. "Hij wil zaterdag met de voorste groep meelopen en als het kan gaat hij voor de zege", zegt Verkade.

Wildcard

Van Schuerbeeck heeft van de organisatie van de Kustmarathon een wildcard gekregen. "Atleten die in het verleden snelle tijden hebben gelopen, komen daarvoor in aanmerking", zegt Morien Janse van de Kustmarathon. De aanvraag voor Van Schuerbeeck kwam deze week binnen en is inmiddels gehonoreerd.