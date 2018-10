Deel dit artikel:













Bromfietsers op de bon in Middelburg en Oost-Souburg

De politie heeft donderdag op de Oude Vlissingseweg in Middelburg en bij de Draaibrug in Oost-Souburg tientallen brommers en snorfietsen gecontroleerd. In totaal werden vijftig bestuurders gecontroleerd. Zes kregen er één bekeuring, een zevende kreeg er twee: hij negeerde een stopteken en reed zonder rijbewijs.

De politie controleerde in Middelburg en Oost-Souburg (foto: ANP) Op de Oude Vlissingseweg werden bijna dertig snor- en bromfietsers gecontroleerd. Een bestuurder kreeg een bekeuring voor het overschrijden van de maximum snelheid. Hij mag niet meer met zijn bromfiets rijden tot deze goedgekeurd is. Bij de Draaibrug in Oost-Souburg zijn twintig snor- en bromfietsers gecontroleerd. Drie bestuurders werden bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs, het rijden door rood licht van de spoorwegovergang en het rijden met een bromfiets op het Jaagpad. Verder kregen twee bestuurders een bekeuring voor te hard rijden. Bekende van de politie Toen de controle in Oost-Souburg werd voorbereid zagen agenten een snorfietser rijden waarvan bekend is dat hij geen rijbewijs heeft. Deze man ging er vandoor en negeerde in Groot-Abeele een stopteken. De snorfietser krijgt twee bekeuringen op de mat.