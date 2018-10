Jumbo in Aardenburg ontruimd vanwege koolstofmonoxidelekkage

Het probleem is verholpen en de brandweer heeft de winkel geventileerd. Daarna ging de winkel, uren later dan normaal, open voor publiek.

Koolstofmonoxide is gevaarlijk, omdat het zich vele malen sterker aan de hemoglobine in je bloed hecht dan zuurstof. Daardoor werkt het zuurstoftransport via je bloed niet meer en kun je stikken. Bij inademing kun je krachten krijgen als hoofdpijn, misselijkheid, braken, gezichtsstoornissen, zwaktegevoel en hartkloppingen. Daarna kun je flauwvallen, in coma geraken en in het slechtste geval zelfs sterven.