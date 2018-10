Helft nieuwe plasticverzamelpunten in Goes kan niet aangelegd worden

berg van plastic afval (foto: Omroep Zeeland)

Goesenaren moeten per 1 januari 2019 plastic afval zelf wegbrengen naar een container. Het is dan fijn als er voldoende afvalpunten zijn waar de vuilnis heen kan. "We willen het serviceniveau verhogen. We willen dat je maximaal vijfhonderd meter loopt om het afval weg te brengen," zegt wethouder Loes Meeuwisse.

Containers

De gemeente had berekend dat er twintig nieuwe inzamelingspunten bij moesten komen en in samenspraak met wijk- en dorpsverenigingen waren de locaties al gevonden. "Maar we hadden wel steeds aangegeven dat we eerst een check moesten doen voor de ondergrondse kabels en leidingen of het ook echt kan." zegt de Goese wethouder. Nu blijkt dat op tien locaties bij nader inzien toch geen ondergrondse container kan worden geplaatst.

De ingangsdatum van 1 januari loopt hierdoor geen gevaar. Het betekent wel dat sommige Goesenaren nog enige maanden iets verder met hun plastic afval moeten lopen. De gemeente is van plan om tien nieuwe verzamelpunten in de loop van volgend jaar alsnog te realiseren.

Enthousiast

Aan de inzet van de Goese bevolking zal het slagen van het gescheiden inzamelen waarschijnlijk niet liggen. Dit jaar wordt er al volop proefgedraaid met het zelf wegbrengen van plastic afval en de hoeveelheden overtreffen de verwachtingen van de gemeente.

Op verzamelpunten bij supermarkten moeten de containers veel vaker worden geleegd dan eerst. "Goed nieuws," vindt Meeuwisse, "er wordt veel beter gescheiden, papier maar ook plastic. Op sommige plekken moeten we ieder dag de bak legen. We rijden wat vaker, maar zijn er blij mee."

Wethouder Meeuwisse over verzamelpunten plastic