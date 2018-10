Dit is waarom Vlaamse Valerie niet in België voor de klas staat, maar in Hoek

De Vlaamse Valerie Haverbeke gaf tot vorig schooljaar nog les op een basisschool in Sint-Laureins, net over de grens bij IJzendijke. Totdat ze een vacature zag in Zeeuws-Vlaanderen. "In België vroeg ik al een paar jaar om een vaste vrije dag om voor mijn gezin te zorgen. Dat kon niet, hier in Hoek heb ik nu een vaste dag vrij en daar ben ik heel blij mee." Haverbeke woont al een tijdje in Nederland. "Mijn kinderen zitten hier ook op school, dus ik kon via hen alvast wennen aan het Nederlandse onderwijs."

Kinderen zijn spontaner

Want er zijn wel wat verschillen met België. "De kinderen zijn hier spontaner. Op mijn eerste dag kwamen ze al meteen naar mij toe. Ik voelde me erg welkom. Wat ik ook een pluspunt vind, is dat hier veel digitaal gebeurt. Vanaf groep 4 werken ze hier met een tablet. In België was ik al blij met een digitaal schoolbord."

Toch zijn er ook dingen die ze mist in het Nederlandse onderwijs. "Er wordt hier minder aandacht besteed aan muziek- en dramalessen. Maar wat niet is, kan nog komen!"

Er zijn nu al scholen die noodgrepen moeten toepassen als er een leerkracht ziek is." Levien Hamelink, scholengroep ProBaz

De vijf Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen zoeken nog tien tot vijftien fulltime leerkrachten. Het gaat om invalkrachten, die zieke onderwijzers kunnen vervangen. Volgens Levien Hamelink van scholengroep ProBaz is het wachten op problemen.

"Nu zijn alle klassen in Zeeuws-Vlaanderen voorzien van een leerkracht, maar er zijn al scholen die noodgrepen moeten toepassen als er een leerkracht ziek is." Dan worden klassen samengevoegd of wordt de directeur voor de klas gezet. "Zodra er een griepepidemie uitbreekt, is het onvermijdelijk dat er klassen naar huis worden gestuurd."

Over de grens kijken

Eerder concurreerden de schoolbesturen nog met elkaar als het om het werven van leerkrachten ging, nu werken ze noodgedwongen samen. Ze kijken nu dus samen over de grens. Inmiddels staan er zes Vlaamse leerkrachten voor de klas. Voor Valerie Haverbeke is het tekort gunstig. Zij mag tot eind dit schooljaar op de school in Hoek blijven, daarna is ze verzekerd van een baan op een van de andere Zeeuws-Vlaamse scholen.