Voor deze Kustmarathonrenners geldt: hoe vaker hoe sneller

Jan Louws (foto: Facebook)

Hij begon met 4:31.31', ging daarna telkens iets sneller en vorig jaar oktober kwam hij al onder de drie en half uur uit: 3:29.49'. De Middelburger behoort daarom tot het kleine groepje dat ieder jaar opnieuw een snellere tijd loopt. Wolter Vos uit Grijpskerke, Erwin van Schaik uit Middelburg en Willem van de Wetering uit Lexmond zitten daar ook in. Net als Jonathan Boon uit Oost-Souburg, wiens lijstje trouwens net zolang is als dat van Louws, maar Boon heeft in 2013 niet meegelopen.

Lijst

Voor de meesten is de Kustmarathon meer een kwestie van volhouden dan van sneller lopen. Maar wie loopt wel sneller? Omroep Zeeland heeft een lijst gemaakt van hardlopers die in 2017 (opnieuw) hun persoonlijke record hebben verbeterd. Voor het samenstellen ervan (zie grafiek hieronder) is alleen gekeken naar deelnemers in 2017, die minstens ook hebben meegelopen in 2014, 2015 en 2016. Niet per se ieder jaar sneller, maar 2017 moet wel het snelste jaar zijn om in deze eregalerij een plaats te krijgen.

Dat blijken er maar 26 te zijn, van wie twee vrouwen.

De meesten in deze lijst hebben weleens een jaar met een dipje gehad: ietsje langzamer dan het vorige jaar. Niet de lopers met een sterretje. Onder wie ook Wolter Vos uit Grijpskerke. Hij begon in 2013 met 4:14.34' en liep telkens wat beter, met opnieuw een persoonlijk record in 2017 van 3:23.14'.

Jonathan Boon uit Oost-Souburg (tijd in 2017: 3:48.13') idem, maar hij heeft in zijn erelijst een gat: hij liep in 2013 niet mee. En verder uit het Zuid-Hollandse Lexmond: Willem van de Wetering die zijn 3:31.29' klokte bij zijn recentste Kustmarathon.

Erwin van Schaik

Helaas voor hem maar Erwin van Schaik (foto onder) uit Middelburg kan er dit keer niet bij zijn, wegens een blessure. Anders had hij zaterdag opnieuw een persoonlijk record willen vestigen in de Kustmarathon. Maar dan voor de vijfde keer achter elkaar, want ook hij is een loper die in 2017 finishte met alleen maar persoonlijke records op een rij, sinds 2013.

Erwin van Schaik (foto: Facebook)

Toegegeven, toen hij vorig jaar finishte op exact 3:29.50' seconden was Van Schaik welgeteld twee schamele seconden sneller langs de Zeeuwse kust gelopen dat het jaar daarvoor, toen hij 3:29.52' klokte. Maar sneller is sneller, dus er stond wéér een nieuwe recordtijd op zijn persoonlijke palmares.

Jan Louws is pas op zijn vijftigste begonnen met hardlopen. Het was zijn eerste sport. "Ik had nooit gedacht dat ik het leuk zou vinden." Hij doet dit jaar voor de zevende keer mee, met in zijn achterhoofd dat zijn persoonlijke record wéér te verbeteren. Louws had wegens een blessure aan zijn achillespees de eerste maanden na de vorige Kustmarathon niet kunnen trainen.

Laatste week

Pas in de laatste week voor de sluiting van de inschrijving had hij zich toch weer opgegeven. "Ik ben na de zomer weer echt gaan trainen. Een paar keer meegelopen in de groep van Jan de Wilde en dat ging goed. Ik ben nu helemaal op het niveau om mee te doen en ook om een betere prestatie te leveren dan de vorige keer. Of het gaat lukken weet ik niet. Het wordt warm, dan loop je er tegen aan. Je kunt het beter een beetje koud hebben voor een snellere tijd."