'Het gaat goed met Henk, maar het wachten is nu nog op uitwerpselen'

Hoe gaat het nu met bijtschildpad Henk? (foto: Omroep Zeeland)

Henk spoelde aan op het strand van Vlissingen, wat geen goed teken was voor een zoetwaterschildpad. De vraag is nu hoeveel schade zijn ingewanden hebben opgelopen door het zoute water.

Geen namen

Strandgangers noemden hem om nog onduidelijke reden Henk, een naam die nog altijd aan hem kleeft. Al gebruiken zijn verzorgers van Reptielenzoo Iguana, waar hij heen werd gebracht die naam niet. "Dat doen we nooit bij schildpadden. Die luisteren sowieso niet naar hun naam", zegt Ad Bom van Reptielenzoo Iguana.

Bijtschildpad Henk wordt opgevangen in Reptielenzoo Iguana (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Bom maakt 'mannetje bijtschilpad', zoals hij Henk noemt, het goed. "Hij heeft gegeten, dat is een goed teken. En hij beweegt steeds meer en ziet er goed uit. Maar de grote test is eigenlijk of het er weer uitkomt in de vorm van uitwerpselen. Dan weten we het pas écht zeker of het goed met hem gaat."

Henk is nog maar een kleintje

Bijtschildpadden leven in zoet water en komen voor in de USA en Zuid-Canada. Volgens Bom is Henk nog maar een kleintje. "Ze kunnen flink groter worden dan deze, tot bijna 50 kilo." En ook een jonkie. "Ik schat dat hij zo'n 3 à 4 vier jaar oud is en ze kunnen 40 tot wel 50 jaar oud worden."

Hij ligt nu onder warmtelampen bij te komen van zijn avontuur, want dat zeewater is niet bepaald warm. Hij werd gevonden bij 13 graden op het strand, dat is 15 graden lager dan waar het dier normaal in leeft."

Verstekeling

Het is nog onduidelijk hoe Henk in Vlissingen terecht is gekomen. Het is uitgesloten dat Henk op eigen gelegenheid vanuit Noord-Amerika naar Vlissingen is gezwommen. Volgens Bom moet hij daar hulp bij hebben gehad. "Misschien is hij wel als verstekeling via een schip hier gekomen."

