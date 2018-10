Het was een dure zomer voor de hardrijders in onze provincie...

Flitspaal aan de Nieuwstraat bij Draaibrug (foto: Google Streetview)

Het toestel aan de Nieuwstraat tussen Oostburg en Sluis moest in de zomermaanden gemiddeld 94 keer per dag flitsen. In de maanden daarvoor 'maar' 60 keer per dag. Dat blijkt uit de cijfers die het ministerie van Justitie & Veiligheid vandaag bekendmaakte.

De flitspaal op de N57 bij Serooskerke op Schouwen komt met 7700 (dat is 1600 meer dan in de periode ervoor) op een goede tweede plaats in onze provincie. Maar als je de score van de twee palen langs de N59, aan de andere kant van het eiland, bij elkaar optelt komen die zelfs nog hoger uit, iets boven de 10.000 overtreders afgelopen zomer, gemiddeld 85 per dag.

Kaart

Wil je weten hoeveel de flitspaal bij jou in de buurt heeft opgebracht? Klik op de kaart hieronder op de palen. Sommige palen hebben alleen snelheidsovertredingen gemeten, andere palen flitsen ook als iemand door een rood verkeerslicht reed.

De twee flitspalen langs de N59 (Schouwen) staan overigens zó dicht naast elkaar dat je op de kaart moet inzoomen om ze apart aan te kunnen klikken.

