In opspraak geraakte politica mag Four Freedoms Award houden

De Roosevelt Foundation in Middelburg pakt de Four Freedoms Award niet af van Aung San Suu Kyi. De leider van Myanmar kreeg de award in 2006 voor haar inzet voor de vrijheid in Myanmar. De laatste tijd krijgt Suu Kyi kritiek omdat ze niets zegt van het geweld tegen de Rohingya's. De Roosevelt Foundation zegt dat de award is uitgereikt voor bewezen verdiensten in het verleden.

(foto: Omroep Zeeland) In Canada denken ze daar anders over. Het Canadese parlement ontnam haar het ereburgerschap vanwege haar passieve houding over het geweld tegen de Rohingya's. Momenteel loopt er een onderzoek van het Internationaal Strafhof in Den Haag naar misdaden tegen de Rohingya-minderheid in Myanmar en hun deportatie naar Bangladesh. Volgens de VN zijn Rohingya-mannen vermoord, zijn vrouwen en meisjes verkracht en zijn ook kinderen doodgeschoten of in de rivier gegooid. Sinds augustus vorig jaar zijn bijna 700.000 Rohingya voor het geweld gevlucht naar buurland Bangladesh. De VN spreekt van een etnische zuivering.