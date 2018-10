Sluiting distributiecentrum EMTÉ: 'Het doet wat met je als zo'n bedrijf ineens stopt'

"Iedereen is in mineur", aldus Richard van Ruiten, directeur van het distributiecentrum. "We wisten wel dat de sluiting voor negentig procent zeker was, maar nu het echt zover is, is het toch lastig te accepteren." Bij het distributiecentrum zelf is niemand op straat te zien. Ze blijven allemaal binnen en willen (lees: mogen) niet met de pers praten.

Het voormalige EMTÉ-distributiecentrum in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

EMTÉ belooft er alles aan te zullen doen de ruim 250 vaste medewerkers en uitzendkrachten weer aan het werk te krijgen. Ze mogen als eerste solliciteren op functies bij de Jumbo, de nieuwe eigenaar van de supermarktketen, en ze kunnen zich laten omscholen. Maar garanties biedt het bedrijf niet. En dat betekent voor de medewerkers dat het onzeker is of ze een nieuwe baan zullen vinden en vooral of ze die ook zullen vinden in Zeeland. Want een overstap naar het nieuwe distributiecentrum van Jumbo betekent ook dat ze in Breda zullen moeten werken.

'Erg jammer'

Wethouder Evert Damen heeft zich jarenlang ingezet om het distributiecentrum voor Kapelle te behouden. Daarover had hij, naar eigen zeggen, goed contact met de Sligro. "Maar toen Jumbo en Coöp het overnamen was er radiostilte." Voor Kapelle betekent het verdwijnen van het centrum ook dat er minder werkgelegenheid is, maar voor Damen is dat vandaag niet het belangrijkst. "Het gaat om de mensen. Iedereen in Kapelle kent wel iemand die bij het distributiecentrum werkt. Het is een bedrijf waar ze trots op zijn. Het doet wat met je als zo'n bedrijf ineens stopt."

Lees ook: