Lente en Snow tegen de rest van de wereld

Lente en Snow kijken wel eerst even de kat uit de boom als er nieuwe mensen of katten zijn. Snow kan soms een beetje fel zijn. Lente vindt alles wel prima, zolang zij maar niet wordt geaaid. Het duo heeft elkaar echt gevonden en hopelijk blijven ze bij elkaar. Wil jij het nieuwe baasje zijn van dit duo kijk dan even bij Stichting Scheldekat.

Meer info: Stichting Scheldekat

