Volg de Kustmarathon bij Omroep Zeeland

Live televisie: zaterdag- en zondagmiddag vanaf 14.00 uur

Ren je zelf niet mee en wil je liever lekker thuis de hardlopers en wandelaars zien zwoegen? Dat kan! Zet zaterdag om 14.00 uur je televisie aan en volg de eindstrijd van de koplopers. Wie wint de 16e editie van de Kustmarathon? Als de wedstrijd is beslist, richten we ons in onze televisie-uitzending op al die andere Zeeuwen die tijdens de marathon proberen om zo snel mogelijk binnen te komen.

Zondag schakel je ook om 14.00 uur Omroep Zeeland in om de vele wandelaars te volgen. Ook dit jaar staat presentator Jan-Jaap Corré weer bij de finish in Zoutelande, maar natuurlijk volgen we ook de wandelaars die Zoutelande nog niet in zicht hebben.

Televisie: 's avonds ook een samenvatting

Zelf meelopen met de Kust- of wandelmarathon of kan je overdag niet kijken? Zowel op zaterdagavond als zondagavond zie je een samenvatting van de dag. Zaterdag en zondag vanaf 20.10 uur op televisie en dat wordt ieder half uur herhaald.

Radio: live verslag van de wedstrijd

Sta je langs het parcours je partner, vriendin of buurman aan te moedigen, volg ons dan op de radio. Verslaggevers Stefan Nijpjes en Joop van der Laan houden je op de radio op de hoogte van alles wat er tijdens de wedstrijd gebeurd. Ook op zondag doen wij van negen tot zes verslag op de radio over de wandelaars en hun supporters.

Echt álles zien? Volg ons liveblog

Als je écht niks wil missen van de Kustmarathon dan volg je ons liveblog op de website. Hier komt werkelijk alles voorbij: je vindt er foto's en filmpjes van álle onderdelen (van Ladiesrun tot Kustmarathon tot wandelmarathon), tv-uitzendingen, steunbetuigingen... En heb je er dan nog geen genoeg van, dan kan je ook nog onze Facebookpagina Lopen in Zeeland in de gaten houden.