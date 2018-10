Onderhandelingen pulsvisserij afgebroken, reden is geheim

Pulsvisserij (foto: Omroep Zeeland)

"De onderhandelingen zijn vertrouwelijk, we hebben over allerlei onderwerpen gesproken waar we nog geen overeenstemming hebben, een van die onderwerpen is pulskorvisserij." Van Dalen is niet verrast dat er vandaag geen compromis is gekomen. "We hebben meer tijd nodig. Dat is ook niet zo gek, we zijn al ongeveer anderhalf jaar met deze onderhandelingen bezig. "

Er wordt nog gezocht naar een datum waarop de onderhandelingen hervat worden. Dat zal de komende weken duidelijk worden.

Verdeeldheid in Europa

Europa is verdeeld over het toestaan van pulsvisserij. Zo stemde het Europees Parlement in januari voor een verbod. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, wil de techniek toestaan en de Europese Raad is verdeeld. De drie probeerden vandaag, tevergeefs, tot een oplossing te komen.

Bij pulsvissen krijgen platvissen op de bodem een klein stroomschokje, waarna ze omhoogschieten van de grond en in een net terechtkomen. In de nieuwe manier van vissen hebben 84 Nederlandse vissers, waaronder 23 Zeeuwen geïnvesteerd.