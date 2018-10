Stationsbrug Middelburg weer in bedrijf

In een oude verflaag van de stationsbrug in Middelburg is chroom-6 gevonden (foto: Hamelink uit Middelburg)

De brug kon sinds zondag niet meer open voor de scheepvaart door een defect aan een stang van de brug. Hierdoor was doorvaart van het Kanaal door Walcheren onmogelijk. De 'vrij eenvoudige' reparatie werd complex door het giftige chroom-6 dat vorige maand op de brug werd aangetroffen.

Vanochtend zijn medewerkers van de provincie en de aannemer gestart met de herstelwerkzaamheden. De defecte trekstang is verwijderd en vervangen door een nieuwe. Nadat de brug rond 19.00 uur getest werd, ging de brug rond 19.30 uur weer volledig in bedrijf. De stremming voor de scheepvaart op het Kanaal door Walcheren is opgeheven.

Probleembrug

Groot onderhoud aan de brug werd in september met maanden uitgesteld vanwege chroom-6. De provincie weet nog niet wanneer dit onderhoud kan worden hervat.