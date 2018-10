Hoofdpijndossier gesloten: Middelburg heeft na 17 jaar weer een schouwburg

Honderden bezoekers op de opening van de hernieuwde Schouwburg in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

Burgemeester Harald Bergmann is enthousiast. "Als je het resultaat ziet, vergeet je bijna hoe de weg hier naartoe is geweest", zegt de burgemeester. Behalve Bergmann waren tal van andere lokale politici bij de heropening, net als omwonenden en relaties.

Vijftien jaar hoofdpijn in een notendop Het theater mag een Middelburgs zorgenkindje genoemd worden. Jaren geleden was sprake van een nieuwe schouwburg aan de Zuidsingel. In 2003 werd daar een bouwput gegraven, omdat de schouwburg aan het Molenwater erg verouderd was en niet meer voldeed aan arbo-regels en brandveiligheid. Door het slaan van een damwand ontstonden zoveel trillingen, dat omliggende huizen beschadigd raakten. De bouw werd stilgelegd. De bouwput werd een begrip en was jarenlang een doorn in het oog van de Middelburgers. Ondertussen ontstonden nieuwe plannen voor de schouwburg. Zo moest er een groot theater komen in een park aan het Molenwater of op het ZEP-terrein op de Mortiere bij de A58. Beide plannen haalden het niet. Uiteindelijk werd besloten tot het verbouwen van de huidige schouwburg aan het Molenwater. De gemeente was toen al zo'n twintig miljoen kwijt aan het project.

Veranderingen

In de vernieuwde theaterzaal zijn minder zitplaatsen dan eerst. Dat komt doordat iedere stoel iets meer beenruimte heeft gekregen. Er zijn nog 530 zitplaatsen, eerst waren dat er 560. Naast de grote zaal, zijn ook de toiletten, kleedkamers en douches vernieuwd.

Burgemeester Harald Bergmann en Frans Lievens openden de Schouwburg met een slag op de gong. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens directeur Frans Lievens heeft Middelburg het eerste theater in Nederland dat gebruik maakt van duurzame energie. Op het dak staan twee warmtepompen en liggen 65 zonnepanelen waardoor bijna het hele jaar de benodigde elektriciteit kan worden opgewekt.

Ook is hij te spreken over de locatie van de schouwburg. "Er zijn veel locaties genoemd, maar deze locatie is de enige juiste, in het oude centrum van de stad." Lievens spreekt ook de wens uit om Middelburg over een jaar of tien kandidaat te stellen als Europese culturele hoofdstad van het jaar.

