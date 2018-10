Zeeland wordt Wakker: Stationsbrug, nieuwe schouwburg en Kustmarathon

Stationsbrug in Middelburg gestremd voor scheepvaart. Reparatie bemoeilijkt door chroom-6. (foto: Omroep Zeeland)

Stationsbrug werkt weer

De Stationsbrug in Middelburg werkt weer. Gisteravond heeft een aannemersbedrijf de brug samen met de provincie Zeeland getest. De brug kan weer open en dicht. Eerder was de verwachting dat de brug pas in het weekend open zou gaan.

Honderden bezoekers op de opening van de hernieuwde Schouwburg in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

Middelburgse schouwburg heropend

Na een jaar verbouwen is vanavond de Schouwburg Middelburg officieel heropend. Het theater was een jaar dicht voor een grondige opknapbeurt die 8,5 miljoen euro kostte. Na alle vernieuwingen moet het theater weer 25 jaar mee kunnen.

De kustmarathon in actie (foto: Omroep Zeeland)

Wat doet Omroep Zeeland tijdens de Kustmarathon

Met de start van ruim duizend hardlopende vrouwen van de Ladiesrun in Zoutelande, wordt morgen het zestiende Kustmarathonweekend ingeluid. Wil je volgen wat er allemaal gebeurt tijdens het sportiefste weekend in Zeeland, dan moet je bij Omroep Zeeland zijn.

Fietsers in een zonnig Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Het weer

Het wordt een stralende nazomerdag: zonnig, waarbij de temperatuur vanmiddag oploopt tot rond 21 graden. Het waait zwak tot matig uit zuidoostelijke richting.