'Uutloper' Wim van Sparrentak hoopt Kustmarathon voor zestiende keer uit te lopen

"Als het aan mij ligt blijft dat nog wel even zo", lacht Van Sparrentak. "Ik ben de jongste in het klassement en ik wil nog wel even doorgaan met lopen." Van Sparrentak bereidde zich afgelopen maanden voor op zijn zestiende kustmarathon. "De eerste was heel speciaal", blikt de atleet uit Sint-Laurens terug. "Alles was nieuw en we wisten niet of het een succes zou worden. Gelukkig stonden er al gelijk veel mensen langs het parcours."

Stormeditie

De editie van 2009 was de mooiste Kustmarathon wat Sparrentak betreft. "Dat was de stormeditie. Daar zat echt alles in: windkracht 8, regen, alles! Ik denk dat je het kunt vergelijken met de Elfstedentocht. Iedere loper voor zich en maar hopen dat je finish haalt. Echt heroïsch."

Dagje ouder

In totaal deed Van Sparrentak iets minder dan 47 uur over zijn vijftien Kustmarathons. Dat is ruim twee en half uur sneller dan de nummer 2 Edward de Leng. "Zolang ik blijf lopen zal ik dus nog wel even bovenaan staan", aldus van Sparrentak. "De concurrentiestrijd is ook niet zo groot tussen de Uutlopers. We worden allemaal een dagje ouder, dus we zijn al blij als we de marathon uitlopen."

Voor de komende editie hoopt Van Sparrentak op veel publiek en een mooie tijd. "Als ik er ergens rond de drie uur over doe dan ben ik tevreden. Als er maar lekker veel mensen langs de kant staan, want dat hebben we wel nodig."