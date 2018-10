Alderliesten kan vanavond tweede Gouden Kalf winnen

Peter Alderliesten (midden) is genomineerd voor een Gouden Kalf (foto: ANP )

In 2003 won Peter Alderliesten zijn eerste Gouden Kalf, voor editwerk aan de film Phileine zegt sorry. Daarna werd hij nog twee keer genomineerd, maar won hij niet meer. "Vroeger werd deze prijs één keer in de vijf jaar uitgereikt, nu is dat elk jaar. Bijzonder is dat vakgenoten je nomineren. Kijk als editor sta je niet altijd vooraan, het is leuk om nu veel aandacht te krijgen."

Fantastisch lekker gerecht

De film Bankier van het verzet gaat over een Amsterdamse bankier die in de Tweede Wereldoorlog zorgt dat het verzet gefinancierd wordt vanuit de Nederlandse bank. Het waargebeurde verhaal gaat over de broers Van Hall die de grootste bankfraude plegen uit de Nederlandse geschiedenis. "Ik zie al het materiaal dat gedraaid is", zegt Alderliesten. "Daarna filter ik de beste shots voor in de film. Ik zie mezelf soms als kok. Er zijn veel ingrediënten. Sommige maken daar een heel lekker gerecht van en anderen een gewoon gerecht. Mijn doel is om een fantastisch gerecht te maken."

Volgens Alderliesten maakt het werk aan de film Bankier van het verzet bijzonder dat veel teams samen hebben gewerkt. "De geluid -en muziekafdeling werkt vaak apart van de editor. Nu hebben we veel samen gedaan. Dat heeft de film gevoel en body gegeven. Het is echt een bij elkaar horend geheel."

Bekijk hier een kleine impressie van het werk van Peter Alderliesten:

Alderliesten is niet de enige Zeeuwse kanshebber op een Gouden Kalf. Digna Sinke is genomineerd in de categorie lange documentaire. De uit Zonnemaire afkomstige Sinke maakte de documentaire Bewaren of hoe te leven over haar 92-jarige moeder.

Katja Herbers, die speelt in de Zeeuwse komediefilm Weg van jou, maakt kans op de Gouden Kalf voor beste actrice. In totaal wordt er in achttien categorieën een Gouden Kalf uitgereikt. De prijzen worden vanavond, op de slotavond van het Nederlands Film Festival, uitgereikt tijdens het Gouden Kalveren Gala.