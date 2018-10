Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Opnieuw protest tegen biovergister in Rilland

Actievoerders protesteerden vanmorgen op het Abdijplein in Middelburg tegen de geplande biovergister in Rilland. Aanleiding was de Statencommissie Ruimte die over het onderwerp vergadert.

Protest tegen biovergister (foto: Omroep Zeeland) De actievoerders zijn bang dat de biovergister veel stank zal veroorzaken. Ook vrachtverkeer zal volgens hen voor veel overlast zorgen. Engie, het bedrijf dat de biovergister wil bouwen, zegt dat er geen sprake zal zijn van stank, omdat de grondstoffen inpandig zullen worden opgeslagen. De actievoerders hebben daar geen vertrouwen in. Ze wijzen naar de biovergister van Engie in Bemmel, Gelderland. Die werd anderhalf jaar geleden geopend en zorgde meteen voor stankoverlast, ondanks de beloftes van Engie dat de vergister stankvrij zou zijn, aldus de actievoerders. De Partij voor de Dieren protesteerde mee met de verontruste Rillanders. Lees ook: Protest tegen komst biovergister; 'Wij zitten niet te wachten op die poeplucht' Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.