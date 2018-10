'Een quad is niet onveilig, maar je kunt er wel onveilig mee rijden'

De oorzaak van die ongelukken is niet bekend, maar volgens quadverkoper Jacco de Korte uit Koudekerke is een verplichte instructie een goed idee. "Dan weet je wat zo'n ding kan. Dan weet je ook wat er fout kan gaan. Dat zou een hoop ongelukken en narigheid kunnen voorkomen."

"In principe is een quad niet onveilig", zegt De Korte. "Ik denk wel dat je er onveilig op kunt rijden. Net zoals dat het geval is in een auto of op een motor." Hij onderscheidt duidelijk twee groepen. "De boer die 'm voor z'n werk gebruikt en de hobbyrijder."

De snelheid van een quad wordt heel erg onderschat" Rob Stomphorst - Veilig Verkeer Nederland

"Ik zou de RDW (Dienst Wegverkeer), de RAI (Rijwiel- en Automobiel Industrie) en de BOVAG ertoe op willen roepen dat iedere quadverkoper naast de verkoop ook een stuk training of goede instructie aanbiedt." Dat zegt Rob Stomphorst van VVN. "De snelheid van een quad wordt heel erg onderschat. Er rijden er niet zo heel veel rond, maar toch is er om de haverklap ellende mee."

Bromquads:

Bromquads kunnen maximaal 45 kilometer per uur. De bestuurder moet minimaal 16 zijn, een brommerrijbewijs hebben en een helm dragen. Dit zijn de quads die aan toeristen verhuurd worden. Motorquads:

Motorquads kunnen zo'n 110 kilometer per uur. Voor dit zwaardere type heb je een autorijbewijs nodig. Je moet bijna altijd een helm dragen of soms zijn veiligheidsgordels voldoende.

Motorrijinstructeur Ruud Ho-Sam-Sooi uit Dreischor vindt het onbegrijpelijk dat iemand met een autorijbewijs een quad mag besturen. "Een auto en een quad zijn twee totaal verschillende apparaten. Een quad heeft een heel ander zwaartepunt, kantelt makkelijk, is sneller, wendbaarder en je zit onbeschermd. Een auto geeft toch meer een beschermd gevoel."

Opleiding

Daarom vind Ho-Sam-Sooi dat een opleiding gekoppeld aan de aanschaf van een quad niet zou mogen ontbreken. "Dan moet de wet wel veranderd worden, want nu bestaan er nog geen rijopleidingen voor quads."

