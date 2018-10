Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nobelprijswinnaar voor de Vrede kreeg in Middelburg al Four Freedoms Award

De Congolese gynaecoloog Denis Mukwege heeft in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Mukwege kreeg in 2016 in Middelburg de Four Freedoms Award voor Vrijwaring van Gebrek.

Denis Mukwege wint Nobelprijs voor de Vrede (foto: Stichting Vluchteling) Mukwege wint de prijs samen met de Noord-Irakese jezidi-activist Nadia Murad. Beiden hebben zich ingezet voor vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld tijdens oorlogen en gewapende conflicten. "Dokter Mukwege en Nadia Murad hebben jarenlang hun eigen veiligheid op het spel gezet voor de mensen die ze willen helpen", aldus het comité.

Duizenden slachtoffers opereerde Mukwege die slachtoffer werden van seksueel geweld in Congo. Daarnaast uit hij al jaren kritiek op de regering in zijn thuisland. Hij vindt dat ze te weinig doen om vrouwen te beschermen tegen seksueel geweld. Lees ook: 'Hij is een held in Congo'