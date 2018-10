Ernstig zieke organisator Kustmarathon Lein Lievense benoemd tot ereburger van Veere

In 2003 werd de eerste kustmarathon gehouden. Het evenement begon bescheiden, maar is in vijftien jaar tijd uitgegroeid tot een evenement met landelijke bekendheid, en met deelnemers van over de hele wereld. Vanavond gaat het zestiende Kustmarathonweekend van start met de Ladiesrun en morgen wordt de Kustmarathon zelf gelopen.

Ernstig ziek

Het was lang onzeker of Lein Lievense morgen bij de start aanwezig zou zijn. Hij is namelijk al langer ernstig ziek en het was nog maar de vraag of zijn gezondheid het bijwonen van de start zou toestaan.

Er is daarom voor de zekerheid een videoboodschap opgenomen die kan worden getoond aan de deelnemers als hij er niet bij kan zijn. Maar mogelijk voelt hij zich morgen toch nog goed genoeg om er zelf bij te zijn als in Burgh-Haamstede het startschot wordt gegeven.

Eerdere hardloopwedstrijden

Lein en Lenie Lievense krijgen de eretitel overigens niet alleen voor hun werk als kartrekkers voor de Kustmarathon, maar ook voor alle eerdere hardloopwedstrijden die ze mede hebben georganiseerd, van de Triathlon Zoutelande in 1991, tot de Milleniumloop in 1999.

Naast de inzet voor de kustmarathon hebben Lein en Lenie Lievense zich ingezet voor:

1991-2005 Triathlon Zoutelande

1992-1996 Duatlon Zoutelande

1991-2006 Stratenloop Zoutelande

1994-2005 Zeezwemtocht

1991-2005 Meeuwenloop

1994-2006 Hobbeldebobbelloop

1999 Milleniumloop

Lein en Lenie kregen een oorkonde en een verguld vrijwilligersspeldje in de vorm van een paalhoofd. Ze zijn overigens de allereerste ereburgers van de gemeente Veere. De mogelijkheid om iemand tot ereburger te benoemen is in 2015 door de gemeenteraad besloten en in de tussentijd was die eer nog niemand ten deel gevallen.

Lein en Lenie Lievense ereburger van gemeente Veere (foto: Omroep Zeeland)

