Inentingen meningokokken beginnen in november

Hersenvliesontseking

Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek door een besmetting met de meningokok, type W. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. De minister van Volksgezondheid heeft daarom besloten een vaccinatie tegen meningokokkenziekte voor peuters van 14 maanden en jongeren die 14 jaar worden in te voeren.

Dood student

Door onder meer de dood in augustus dit jaar van een 18-jarige student in Tilburg ontstond er een ware run op het vaccin. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is het bij huisartsenpraktijken erg druk, omdat ouders hun jongere of juist oudere kind buiten het vaccinatieprogramma om ook willen laten inenten.

Maar dat is volgens de GGD niet nodig. "De keuze om tieners te vaccineren heeft te maken met het feit dat zij relatief vaker drager zijn van de bacterie en daarom meer kans op de ziekte hebben. Daarnaast dragen tieners in belangrijke mate bij aan de verspreiding van de bacterie. Verwacht wordt dat vaccinatie van tieners leidt tot groepsbescherming en daarmee ziekte voorkomt in alle leeftijdsgroepen", zo staat in een verklaring van de GGD Zeeland.

