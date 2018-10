Deel dit artikel:













Geen steun in provincie voor biovergister in Rilland, maar gemeente beslist

Provinciale Staten van Zeeland staan niet positief tegenover de komst van een biovergister van Engie op de geplande locatie in Rilland. Dat bleek tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimte. Maar zij gaan er niet als eerste over. Dat is de gemeente Reimerswaal.

Protest tegen biovergister (foto: Omroep Zeeland) Voor de aanvang van de vergadering van de Statencommissie Ruimte protesteerden tegenstanders van de biovergister tegen de komst van de mestverwerkingsinstallatie. De actievoerders zijn bang dat de biovergister veel stank zal veroorzaken. Ook vrachtverkeer zal volgens hen voor veel overlast zorgen. 'Iedereen is tegen' Het heeft er alle schijn van dat het protest succes had. Ralph van Hertum (PvdA) vatte het standpunt van veel collega-Statenleden samen: "Iedereen is tegen deze mestvergister: de omwonenden, de gemeente, de provincie. Waarom zou hij er dan toch komen?" Eerder had een aantal insprekers veel redenen aangevoerd tegen de geplande biovergister van Engie: stank door de aangevoerde mest, luchtvervuiling en verkeersoverlast door vrachtverkeer, gevaar voor naburige gewassen door ziekteverwekkende insecten die uit het restafval kunnen ontsnappen. Maar tegelijkertijd vroed Ria Rijksen (CU) zich hardop af: "Wat kunnen wij als provincie hier nog in betekenen?" Provincie kan weinig doen Weinig, zo bleek uit het antwoord van provinciebestuurder Ben de Reu: "Het bestemmingsplan is de bevoegdheid van de gemeente Reimerswaal, niet van de provincie." De Reu wees erop dat in het recent vastgestelde omgevingsplan van de provincie zelf staat dat gemeentes over dit soort vergistingsinstallaties beslissen. Vincent Bosch (PVV) vroeg zich af of de provincie een inpassingsplan-procedure zou kunnen opstarten waardoor het huidige bestemmingsplan terzijde gesteld kan worden. Maar volgens gedeputeerde Carla Schönknecht is zo'n procedure enorm tijdrovend. Brabantse mest Gert-Jan Minderhoud (PvZ) noemde de biovergister 'een lokaal project dat is gekaapt door een industriële onderneming'. Hij riep op dat Engie zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en tegemoet komt aan de bezwaren."Het wordt gewoon een verwerkingsfabriek voor Brabantse mest. Zoek naar een alternatieve locatie." Er waren meer Statenleden die aandrongen op een andere locatie dan in een polder bij Rilland. Jeroen Wagenaar, senior project manager van Engie, reageerde op de Statenleden: "Wij staan open voor andere locatiemogelijkheden. Maar er is haast geboden, zeker als we de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs willen halen." Lees ook: Opnieuw protest tegen biovergister in Rilland

