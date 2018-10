Deel dit artikel:













Dési Ducrot maakt single voor Popronde

Ze noemt muziek uitbrengen het spannendste wat er is. Dési Ducrot, afkomstig uit Middelburg maakte vrijdag weer zo'n spannend moment mee; haar nieuwe single Say It To My Face is uit. Het nummer is speciaal gemaakt voor festival de Popronde, waarvan zij één van de deelnemers is.

Dési Ducrot - Say It To My Face Zelf omschrijft ze de single als volgt: "Natuurlijk issie pop. Natuurlijk issie dik. Natuurlijk hebben we strijkers en een dobro. Maar dit keer is het een liedje geïnspireerd door 60's bops waar je van wil gaan dansen." De single is gemaakt in samenwerking met producer Marg Van Eenbergen uit Amsterdam. Ze werkte eerder met onder meer Charlie Dée, Lucky Fonz III en diverse filmcomponisten. Dési Ducrot presenteerde begin dit jaar haar album in de kleine zaal van Paradiso Amsterdam. Op 8 november is Dési Ducrot één van de artiesten tijdens de festival Popronde in Middelburg. Zij treedt 's avonds op in Desafinado. Desi Ducrot