Strandpaviljoen Puur in Groede gaat in vlammen op

De brandweer is uitgerukt met twee blusvoertuigen en een waterwagen. Toen de brandweer arriveerde was het grotendeels houten strandpaviljoen niet meer te redden. De brandweer probeert nu vooral te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidt naar de omliggende duinen.

Bluswerkzaamheden brandweer bij uitslaande brand strandpaviljoen Puur in Groede (foto: Omroep Zeeland)

De rookwolk door de uitslaande brand was tot in de wijde omtrek te zien. Onderstaande foto werd op de boulevard in Vlissingen genomen.

Rookwolk door brand in Groede te zien vanaf de boulevard van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

In reacties op sociale media laten veel mensen weten het ontzettend jammer te vinden dat dit strandpaviljoen nu verwoest is door brand. Het paviljoen, geroemd om zijn moderne interieur en goede sfeer, werd in 2012 uitgeroepen tot het beste strandpaviljoen van Zeeland.

