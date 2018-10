Hoek op jacht naar zege om bovenin Derde Divisie te blijven

Hoek speelde vorig seizoen met 1-1 gelijk tegen SteDoCo. Hier wordt Bram Leroy (Hoek) wordt ten val gebracht. (foto: Orange Pictures)

"Ik vind SteDoCo een prima ploeg en ik verwacht wel een zware wedstrijd", zegt De Nooijer. SteDoCo heeft op eigen veld dit seizoen nog niet gewonnen. Wel speelde de club uit Hoornaar gelijk tegen Noordwijk en Jong FC Groningen. "Daarnaast las ik dat hun topscorer Schröder weer inzetbaar is."

Langdurig uitgeschakeld

Hoek kan tegen SteDoCo niet beschikken over Jelle Klap, die langdurig uitgeschakeld is met een enkelblessure. Klap zal rond de winterstop pas weer inzetbaar zijn. Thomas van Renterghem, die afgelopen weekend tegen Quick Boys een rode kaart kreeg, is niet inzetbaar omdat hij door de KNVB voor één duel geschorst. Dat betekent dat Zinho Chergui, die terugkeert na een schorsing, weer als linksback zal spelen.

Derde Divisie A

stand 1. Noordwijk 6-14 2. Quick Boys 6-14 3. VVOG 6-12 4. Hoek 6-11 13. SteDoCo 6-8

Gert-Jan van Leiden

Ook Gert-Jan van Leiden keert terug in de verdediging. Van Leiden speelde vorige week niet mee vanwege een hamstringblessure. Hij is weer inzetbaar. Dat geldt niet voor Sven Mbikulu (spierscheurtje bovenbeen).

Gekneusde teen

Kim Van den Bergh is niet inzetbaar vanwege een zwaar gekneusde grote teen. De Belg was tegen Quick Boys al niet inzetbaar.