Zestiende Kustmarathonweekend van start

Het startschot voor de 11e Ladiesrun van Kustmarathon Zeeland is gegeven. Het Kustmarathonweekend is daarmee geopend! Ruim 1100 dames strijden op het strand, over de duinen en op asfaltpaden om de beste eindtijd.

De dames die vijf kilometer afleggen zijn stipt om 17.30 uur gestart, de vrouwen van de tien kilometer startten tien minuten later. Op de erelijst van de tien kilometer staan slechts vijf hardloopsters. De afgelopen jaren won Anjolie Engels-Wisse driemaal op rij, maar zij is dit jaar niet van de partij evenals eerdere winnaressen Esther Platteeuw en Hanne Boogaard-Hofmans. Frédérique Versluijs en Marianne de Kok, die eerdere edities wonnen, verschijnen wel aan de start. Zouden zij de tien kilometer op hun naam schrijven? Start van de Ladiesrun (foto: Anjali Geensen)