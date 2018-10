Street Food staat centraal in Hard & Ziel van Paskal Jakobsen

Street Food zijn gerechten van over de hele wereld, variërend van Thaise curry tot tortilla of een broodje pulled pork. "Je kan het gerecht hier eten of meenemen", zegt Paskal Jakobsen. Hij zal in het begin wel vaak in het restaurant te zien zijn, maar later toch meer op de achtergrond opereren.

BLØF

De zanger/gitarist van BLØF is het eetcafé begonnen omdat hij en zijn vrouw Door vaak uit eten gingen en altijd wel over iets hadden op te merken. "Of de bediening goed was, of het eten lekker of niet. En toen dachten we: laten we zelf iets beginnen." Overigens blijft hij gewoon in de band en betekent dit niet een carrière move.

Top kok

Edwin Vinke staat niet dagelijks in de keuken. Hij is wel betrokken geweest bij het samenstellen van de menukaart. De chef wordt uiteindelijk Nando Van As. Hard & Ziel is geopend van woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 20.00 uur.