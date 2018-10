Vroeger stond hier prikkeldraad, nu staan er bloemen

Alle drie de Zeeuws-Vlaamse gemeenten werken mee aan het project 'De Dodendraad leeft'. In de gemeente Sluis wordt in totaal drie kilometer krokuslint aangelegd. De krokussen worden geplant bij het Grenspad in Eede, aan de Ydewalleweg ten zuiden van Aardenburg en langs het fietspad van Retranchement naar Cadzand-Bad.

De Dodendraad, of Grenzhochspannungshindernis', zoals de Duitsers het hek noemden, was een draadversperring onder hoogspanning (2000 Volt). De Duitsers wilden ermee voorkomen dat mensen van het bezette België naar het neutrale Nederland vluchtten. De draad liep van het Belgische Knokke tot het Duitse Aken. Vaak door dorpskernen heen, zoals in Clinge en Koewacht. Het werd ook wel het 'eerste IJzeren Gordijn' genoemd.

Het project is een initiatief van de Stichting Verhalis, die behalve het krokuslint, ook met een fietsroute van 350 kilometer komt die zo dicht mogelijk langs de route van de oude dodendraad komt te liggen.