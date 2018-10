Ook deze twee Zeeuwse bandleden trekken volle zalen

Drijvende kracht achter de band zijn de Zeeuwse vrienden Hubrecht Eversdijk en Laurens Troost. De band is inmiddels zo bekend dat ze op hun 6-jarige jubileum in een uitverkochte AFAS Live (voorheen de Heineken Music Hall) in Amsterdam spelen.

Hubrecht was 16 toen hij gitarist werd in Four the Alliance, een bandje op Schouwen-Duiveland, waar Laurens achter het drumstel zat. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Ze zijn samen naar Tilburg gegaan en kwamen terecht in Destine.

Hubrecht: "Echt een te gekke band. We hebben een paar hitjes gehad met deze band en speelden door heel Europa. We zijn zelfs in Azië geweest op tournee." Maar op een gegeven moment werd het succes minder en zijn ze gestopt.

Medley van hits

Laurens kwam op het idee om, als tijdverdrijf, een coverband te starten. Laurens: "Maar dan wel op een andere manier dan de reguliere coverbands. We luisterden in de bus vaak naar zelfgemaakte tapes, waarbij we allerlei nummers aan elkaar geplakt hadden, zodat er een soort medley ontstond van hits. We hebben dit concept toen verder uitgewerkt en vertaald richting het podium. Niet wetende dat dit enorm aansloeg bij het publiek."

The Dirty Daddies in Tivoli Vredenburg (foto: Nathan Reinds)

De naam van de band is, net zo als de band, ook spontaan ontstaan. Laurens had voor de grap een aantal namen op een briefje gezet die lekker 'bekten'. "Daar zat dus ook de optie The Dirty Daddies bij. En aangezien we toen nog geen kinderen hadden en we het allemaal wel een originele naam vonden, is dat het geworden." En daarnaast hadden ze het idee dat het toch maar om een aantal optredens zou gaan, dus konden ze deze naam wel gebruiken.

Zeeuwse nuchterheid

De bandleden komen nog regelmatig naar Zeeland om familie en vrienden te bezoeken. Dat ze uit Zeeland komen heeft volgens Hubrecht en Laurens ook invloed op de band. Laurens: "Dan heb ik het vooral over de Zeeuwse nuchterheid. We staan namelijk met beide benen op de grond, werken erg hard voor ons succes en zijn ontzettend blij en trots op wat we hebben bereikt."

We kijken elkaar nog steeds soms aan met een gezicht van wauw, wat is het toch bijzonder dat je van je allergrootste hobby je beroep hebt kunnen maken." Laurens Troost - zanger The Dirty Daddies

"We kijken elkaar nog steeds regelmatig aan met een gezicht van wauw, wat is het bijzonder dat je van de allergrootste hobby je beroep hebt kunnen maken", zegt Laurens. "En natuurlijk, we hebben 100 shows per jaar en alles went. Maar dan nog, hoe bijzonder is het dat je dit op dit niveau met deze band met je vrienden kan en mag doen", vult Hubrecht aan.

The Dirty Daddies is opgericht in het najaar van 2012 en toert sindsdien door Nederland. Ook spelen ze regelmatig in België en Duitsland. Ze staan bekend om hun medleys waarbij de hoogtepunten uit bestaande nummers zijn versmolten. The Dirty Daddies speelt zo'n 120 nummers in 120 minuten. Het eerste concert van de band was op het festival Festyland, later volgden festivals als Concert at SEA, Zwarte Cross en Paaspop. In oktober 2017 vierden The Dirty Daddies hun vijfjarig jubileum in Tivoli Vredenburg. Hierbij waren onder anderen Lucas Hamming en Kraantje Pappie als 'special guest' aanwezig.

In het begin werden The Dirty Daddies voornamelijk geboekt en speelden ze op festivals voor publiek dat daar toevallig was en niet speciaal voor hun kwamen. Maar in de loop der jaren merkten ze dat ze steeds meer fans kregen. Vandaar dat ze vorig jaar, tijdens hun 5-jarig jubileum, een show hebben gedaan in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Hubrecht: "Dat was te gek. Mensen die speciaal voor ons naar onze show kwamen kijken."

AFAS Live

Dit jaar wilden ze het iets groter aanpakken. en staan dus nu in AFAS Live. "In het begin was dat best spannend, want er kunnen 6.000 mensen in. En dat het concert dus binnen de kortste keren was uitverkocht hadden we nooit verwacht. Een coverband met een eigen show in de AFAS Live, te gek toch?"

zanger Laurens Troost (foto: SetVexy)

Over de toekomst denken Hubrecht en Laurens niet na. Hubrecht: "We leven echt in het hier en nu. We proberen te genieten van elke dag, van elke show." En natuurlijk, doordat ze wat bekender zijn moeten ze wat meer plannen en wordt er wat meer aan ze getrokken.

Tot ik het niet meer leuk vind'

"De afspraak die we gemaakt hebben is: zolang we het leuk vinden, blijven we het doen", vervolgt Hubrecht. "En als het aan mij ligt blijf ik dit doen, totdat ik het niet meer leuk vind of het conditioneel niet meer aankan."

Gehele interview met Hubrecht en Laurens over The Dirty Daddies