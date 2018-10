Advies aan jongeren: niet mokken, lekker mosselen wokken

Mosselen proeven tijdens een rondvaart op de Oosterschelde op de persdag bij de start van het mosselseizoen (foto: ANP)

Volgens de mosselsector is het nodig dat meer jongeren mosselen eten om in de toekomst van afzet verzekerd te zijn. Volgens Addy Risseeuw, voorman van de Zeeuwse mosselkwekers, denken jongvolwassenen er te weinig aan om mosselen te bereiden.

Hoofdrol voor de wok

Volgens Risseeuw is de jonge doelgroep niet op de hoogte dat mosselen op verschillende manieren te bereiden zijn. Tijdens een onderzoek van de sector bleek dat het bereiden in een wok een 'eye-opener' was. In de online campagne speelt de wok daarom een hoofdrol. In een korte video is een jong stel te zien dat Thaise mosselen in een wok bereidt.

Ook Sergio Herman is gecharmeerd van mosselen uit de wok. In deze video laat hij zien hoe het op zijn manier bereidt.

