Deze lopers kun je vooraan verwachten in de Kustmarathon

Willem Van Schuerbeeck (België)

Willem Van Schuerbeeck (foto: Orange Pictures)

Van Schuerbeeck is op papier dé topfavoriet. De loper uit Merchtem heeft een persoonlijk van 2:12.49' (uit 2015). Van Schuerbeeck is voor de zomer geopereerd aan zijn voet en is op de weg terug. Hij heeft afgelopen maand al wel een halve marathon gelopen in 1:07 op onverhard terrein.

Topfavoriet Willem Van Schuerbeeck over zijn deelname aan de Kustmarathon

Maciek Miereczko

Kustmarathonwinnaar Maciek Miereczko (midden) gaat dit jaar zijn titel verdedigen (foto: Kustmarathon Zeeland)

De Poolse winnaar van vorig jaar komt terug naar Zoutelande. Miereczko (39) heeft er zin in en wil zijn titel prolongeren.

Mohamed Oumaarir

Mohamed Oumaarir (foto: Omroep Zeeland)

Oumaarir deed drie keer mee aan de Kustmarathon en eindigde drie keer op het podium. De concurrentie is groot, maar de Marokkaanse loper gaat een nieuwe poging wagen om de wedstrijd te winnen.

Ykalo Fsaha

De hardloper uit Eritrea verblijft in het asielzoekerscentrum in Middelburg. Hij traint bij Loopgroep Zeeland en werd in 2017 zesde in de halve marathon van Egmond. Fsaha (28) maakt zijn debuut op de hele marathon. hij is een volle neef van Ghirmay Gebreslassie, oud-wereldkampioen en oud-winnaar van de marathon van New York.

Tim Pleijte

Tim Pleijte (foto: MudSweatTrails)

De atleet uit Vlissingen is na een lange blessure door overbelasting weer terug op de marathon. Hij kent het parcours op z'n duimpje. Pleijte won in 2016. Dat Pleijte goed op de weg terug is, bewees hij in de Kustloop in Vrouwenpolder, waar hij een nieuw parcoursrecord realiseerde.

Erwin Harmes

Erwin Harmes tijdens de Kustloop in Vrouwenpolder (foto: Arjan Schotanus)

Zijn droom is om de Kustmarathon ooit nog eens te winnen, maar ieder jaar is de concurrentie groot. Sinds 2013 altijd goed voor een plek in de top vijf.

Huub van Noorden

Huub van Noorden (foto: Steven Pauwels)

De loper uit 's-Heer Abtskerke eindigde vanaf 2010 ieder jaar in de top tien, met 2013 als hoogtepunt toen hij als jongste loper ooit (25 jaar) de wedstrijd won.

Outsiders

Van de volgende lopers wordt verwacht dat ze voorin mee kunnen lopen en in de top tien kunnen eindigden: Erwin Adan (uit Koudekerke), Ralph Wiessner (Vlissingen), Floris Willeboordse (Middelburg), Christiaan van Beusichem (Barendrecht) en David Bouman (Oude-Tonge).

Hamid El Mouaziz liep in 2015 de snelste tijd in de Kustmarathon. De Marokkaanse atleet uit Brussel won toen in 2:29.50'. Hij is er dit jaar niet bij vanwege een blessure. De snelste Zeeuwse tijd staat op naam van drievoudig winnaar Sébastièn Schletterer uit Middelburg: 2:33.34'.

Liselotte van den Berg

Liselotte van den Berg in de 20 van Alphen dit jaar (foto: Orange Pictures)

De loopster uit Zoeterwoude-Dorp werd vorig jaar derde in de Kustmarathon en heeft haar seizoen afgestemd op de Kustmarathon. Van den Berg was de snelste Nederlandse vrouw dit jaar in de marathon van Rotterdam in 2:53.03'.

Monique Verschuure

Monique Verschuure tijdens de Boulevardloop (foto: Arjan Schotanus)

De atlete uit Yerseke blijft progressie boeken. Ze werd vorig jaar derde, net voor Van den Berg. Onder begeleiding van trainer Jan de Wilde wil Verschuure een serieuze gooi doen naar de overwinning.

Monica Sanderse

Monica Sanderse wint Marathon Zeeuws-Vlaanderen bij vrouwen (foto: Omroep Zeeland)

De Vlissingse debuteert in de Kustmarathon nadat ze eerder dit jaar met een overwinning debuteerde in de marathon Zeeuws-Vlaanderen. Ze wordt getraind door Anjolie Engels, oud-winnares van de Kustmarathon.

Melanie Spruyt

De winnares van de dames Melanie Spruyt net na de finish in Zoutelande (foto: Kustmarathon Zeeland)

De winnares van vorig jaar is er bij en wil haar titel prolongeren. De atlete uit Nieuwerkerk aan den IJssel won laatst nog een halve marathon in Zevenhuizen in een nieuw parcoursrecord van 1:26.06'.

Hinke Schokker

De atlete uit het Friese Eastermar werd op het laatste moment met een wildcard aan het deelnemersveld toegevoegd. De 35-jarige Schokker liep de marathon van Berlijn onlangs in 2:50.