Kijk terug: Gejuich én tranen bij finish Kustmarathon in Zoutelande

Belg Willem Van Schuerbeeck loopt aan kop bij Kustmarathon (foto: Omroep Zeeland)

Erwin Harmes uit Middelburg was de uiteindelijk de snelste Zeeuw, op een derde plaats. Liselotte van den Berg was de snelste vrouw. De snelste Zeeuwse werd Monique Verschuure uit Yerseke.

Naast de vreugde van de finishende deelnemers was er ook even een emotioneel moment voor iedereen die ooit bij de organisatie van de Kustmarathon betrokken is geweest. De ernstig zieke Kustmarathonorganisator Lein Lievense werd geëerd bij de finish van het evenement dat hij in 2003 mede heeft opgezet.

Liveblog

Kijk en lees in ons liveblog terug hoe de Kustmarathon 2018 verliep:

Om 12.00 uur vertrokken ze vanuit Burgh-Haamstede. Mountainbikers hebben vanmorgen al het traject in omgekeerde richting afgelegd.