Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Live: Belg als eerste over finish Kustmarathon, Harmes eindigt als derde

De zestiende editie van de Kustmarathon is gewonnen door Willem Van Schuerbeeck. De Belgische atleet liep de marathon in een tijd van 2:34.15'. Van Schuerbeeck koos in het begin van de wedstrijd al de aanval en werd niet meer teruggehaald door de achtervolgers.

Erwin Harmes uit Middelburg was de uiteindelijk de beste Zeeuw, op een derde plaats. Liselotte van den Berg was de snelste vrouw. De snelste Zeeuwse werd Monique Verschuure uit Yerseke. In deze extra televisie-uitzending van Omroep Zeeland is te zien hoe de lopers één voor één over de finish gaan: Mis via onderstaand liveblog niets van de Kustmarathon: Om 12.00 uur vertrokken ze vanuit Burgh-Haamstede. Mountainbikers hebben vanmorgen al het traject in omgekeerde richting afgelegd. De start van de Kustmarathon 2018 (foto: Henk Huige)