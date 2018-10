Deel dit artikel:













Live: Willem Van Schuerbeeck als eerste over de finish in Zoutelande

De hardlopers zijn onderweg naar de finish van de Kustmarathon in Zoutelande. Het laatste deel van de hardloopwedstrijd is vanaf 14.00 uur te zien in de extra uitzending van Omroep Zeeland.

Mis via onderstaand liveblog niets van de Kustmarathon: Om 12.00 uur vertrokken ze vanuit Burgh-Haamstede. Mountainbikers hebben vanmorgen al het traject in omgekeerde richting afgelegd. De start van de Kustmarathon 2018 (foto: Henk Huige)