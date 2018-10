Bliek scoort bij basisdebuut Go Ahead Eagles

Julius Bliek in duel met Mohammed Rayhi van Sparta Rotterdam (foto: Orange Pictures)

Het doelpunt van bakkerszoon Bliek bleek niet genoeg voor de overwinning, want de wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel. Bij Go Ahead Eagles stond ook een andere Zeeuw, Istvan Bakx in de basis. Na afloop trakteerde Bliek in de catacomben de aanwezigen op Zeeuwse bolussen om zijn basisdebuut te vieren.

Eerste zege De Nooijer

Er kwamen gisteravond nog diverse Zeeuwen in actie op de voetbalvelden. Het FC Dordrecht van trainer Gérard de Nooijer uit Oost-Souburg, won met 3-1 van SC Cambuur. Het was voor de Zuid-Hollanders de eerste competitiezege van het seizoen. Bij Dordrecht viel spits Siebe Schets uit Vlissingen in in de 81e minuut.

Overige Zeeuwen

Bij FC Eindhoven-FC Twente (1-1) stonden er ook Zeeuwen in de opstelling. Zowel Augustine Loof (uit Koewacht), en Tom Boere (uit Terneuzen) stonden in de basis bij respectievelijk FC Eindhoven en FC Twente. In de Eredivisie zat Daan Klomp uit Lewedorp bij NAC de hele wedstrijd op de bank bij het met 2-1 verloren uitduel tegen FC Utrecht. Tot slot kwam ook Bradley de Nooijer uit Oost-Souburg nog in actie in de Roemeense competitie won hij met zijn club Viitorul Constanta met 1-2 bij CSM Politechnica Iasi. De Nooijer speelde het hele duel mee.