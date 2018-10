'Mouwen opstropen en weer doorgaan' bij GOES

Daniël Wissel (midden) is in duel met Reguillo Vandepitte. Jonathan Constansia kijkt toe (foto: Frans van Pagee)

Spits Daniel Wissel (foto) viel tegen Jong FC Volendam uit met een knieblessure. Hoe ernstig de blessure is, is nog steeds niet duidelijk. Wissel onderging gisteren een mri-scan en hoort maandag de uitslag. "Daniel liep deze week alweer zonder krukken, maar dat wil nog niets zeggen. Het is even afwachten wat exact de schade is aan zijn knie", zegt trainer Rogier Veenstra.

Steve Schalkwijk, die normaal van links speelt, neemt morgen tegen ADO'20 de plek in van Wissel. Ray Kroon zal in de basis beginnen op de plek van Schalkwijk.

Klaas van Hecke

De blessure van verdediger Klaas van Hecke lijkt mee te vallen. Van Hecke viel in het duel tegen HBS uit met een knieblessure. "Het lijkt erop dat Klaas over ongeveer drie weken weer inzetbaar is", aldus Veenstra.

Derde Divisie

stand 1. Jong FC Volendam 6-16 2. ADO'20 6-14 3. TEC 6-13 4. OFC 6-12 5. GOES 6-12

GOES-trainer Rogier Veenstra zag zijn ploeg zondag met 5-1 onderuit gaan tegen koploper Jong FC Volendam (foto: Orange Pictures)

Veenstra (foto) moet nog wel een beslissing nemen over het meespelen van middenvelder Tim de Winter, die maandag en woensdag niet trainde vanwege een korte vakantie. "Vrijdag trainde hij wel mee. Ik moet er nog een beslissing over nemen. Voor de manier waarop wij spelen en drukzetten is Tim natuurlijk wel een geschikte speler."

Na de grote nederlaag tegen Jong FC Volendam is het zaak voor GOES om te winnen en aansluiting te houden met de bovenste ploegen in de Derde Divisie. "We hebben besproken wat er zondag fout ging. Woensdag heb ik gezegd: vanaf nu is het weer mouwen opstropen en weer doorgaan", aldus Veenstra.