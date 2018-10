Nieuwe nederlaag Groene Ster

Said Bouzambou scoorde twee keer voor Groene Ster (foto: Paul ten Hacken)

Het was voor Groene Ster de tweede nederlaag op rij. Eerder dit seizoen won Groene Ster voor de beker nog tegen Futsal Apeldoorn, maar dat was tegen het tweede team. De twee doelpunten van Groene Ster kwamen op naam van Said Bouzambou, die zijn seizoenstotaal daarmee op zes heeft gebracht.



Stand

Op de ranglijst van de Eredivisie is Groene Ster gezakt naar de elfde en voorlaatste plaats met drie punten uit vier wedstrijden. Volgende week komt mede laagvlieger Zeemacht uit Den Helder op bezoek in Sporthal Baskensburg en kan Groene Ster weer proberen te stijgen op de ranglijst.