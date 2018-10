Kerkhove blijft maar winnen

Lesley Kerkhove uit Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Lesley Kerkhove is momenteel in bloedvorm. De afgelopen weken won Kerkhove twee ITF-toernooien. Daardoor heeft Kerkhove nu elf wedstrijden op rij gewonnen. De speelster uit Zierikzee is op de wereldranglijst opgeklommen naar de 226e plaats.



Volgende ronde

In de volgende ronde speelt Kerkhove morgen tegen de Amerikaanse Caroline Dolehide, de nummer 133 op de wereldranglijst. Dolehide is als zesde geplaatst, Kerkhove is ongeplaatst in Hong Kong. Bij winst in die wedstrijd plaatst Kerkhove zich voor het hoofdtoernooi van de Hong Kong Open.