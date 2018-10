Onderzoek naar identiteit aangespoelde man bij Hansweert

(foto: ANP)

De politie heeft vanmorgen het bericht over de vondst van het lichaam bevestigd. Volgens een woordvoerder had de man al langere tijd in het water gelegen.

DNA afgenomen

Van het lichaam is DNA afgenomen waarmee wordt geprobeerd de identiteit van de man te achterhalen. Daarvoor worden ook de internationale databanken geraadpleegd.

In het onderzoek wordt ook nagegaan of de man mogelijk een vermiste matroos is. Bij de politie van Antwerpen meldde zich onlangs een kapitein die één van zijn matrozen mistte.