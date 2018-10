Tochtende deuren en oude verlichting: 20 scholen gaan veranderen!

Er wordt 115.000 euro uitgetrokken voor een pilot met twintig scholen. Doel is om basisscholen in gang te schieten en een soort draaiboek te maken. Daarmee kunnen scholen direct alle benodigde partijen bij elkaar krijgen om een energiescan te laten uitvoeren. Die laat zien waar het tocht en welke verlichting echt niet meer kan. Uiteindelijk wordt er een plan van aanpak gemaakt maar is het wel de bedoeling dat scholen zelf de verbouwing betalen.

Eerste scholen in Zeeland

De Poeljeugd in 's-Heer Hendrikskinderen is één van de eerste pilotscholen die gaat kijken wat er nog beter kan in de klas en waarvoor een plan van aanpak wordt gemaakt. Belangrijk vindt Ad Phernambucq van het Zeeuws Klimaatfonds. "De aandacht gaat bij scholen in eerste instantie naar het onderwijs zelf uit en daardoor blijft de zorg voor het gebouw uit en is het een ondergeschoven kindje."

Het geld om scholen op weg te helpen komt uit het fonds voor de Zeeuwse energietransitie. Daarin zit nu zo'n vier miljoen euro en tot 2021 wordt dat jaarlijks bijgevuld, door netbeheerder Stedin, met twee miljoen euro. De stichting en het fonds werd, na de verkoop van DNWG en Enduris aan Stedin Groep, opgericht om de energietransitie in Zeeland te stimuleren.

Lees ook: