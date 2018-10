Terneuzenaar heeft 3800 euro aan boetes openstaan

(foto: Politie)

De Terneuzenaar werd rond 2.20 uur gecontroleerd op de Grote Markt in Goes. Hij meldde de agenten de openstaande boetes niet te kunnen betalen, waarna werd besloten zijn auto in beslag te nemen. Dat ging niet zonder slag of stoot. De man wilde zijn auto niet afstaan. Na veel discussie is de man aangehouden voor 'het niet voldoen aan bevel of vordering'. Zijn auto is weggesleept door een takelbedrijf.

Op het politiebureau bleek dat de Terneuzenaar hasj en wiet bij zich had. Omdat de agenten vermoedden dat hij onder invloed van drugs de auto had bestuurd, werd een speekseltest gedaan. Daaruit bleek dat hij cannabis had gebruikt. Er is ook een bloedmonster afgenomen, dat is naar het NFI gestuurd voor onderzoek.

Na het verhoor mocht de verdachte naar huis. Hij zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.