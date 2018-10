Belg Van Schuerbeeck soleert naar zege in Kustmarathon

De zestiende editie van de Kustmarathon is een prooi geworden voor Willem Van Schuerbeeck. (foto: Fototeam Kustmarathon)

Van Schuerbeeck nam in het begin van de wedstrijd al het initiatief door weg te lopen bij de rest van de lopers. Een groep van tien atleten met Zeeuwen, oud-winnaars en outsiders besloot samen te werken om de achtervolging in te zetten op de Belg, die in 2016 nog meedeed aan de Olympische marathon in Rio de Janeiro. Die tien man bestonden uit Erwin Harmes, Mohamed Oumaarir, Ykalo Fsaha, Maciek Miereczko, Huub van Noorden, Tim van den Broeke, Erwin Adan, Tim Pleijte, Yunis Stitan en Yohanesse Degefa. Zij konden niet voorkomen dat Van Schuerbeeck een voorsprong van bijna drie minuten pakte na vijftien kilometer wedstrijd.

Bij het opgaan van strand in Vrouwenpolder had Van Schuerbeeck nog altijd drie minuten voorsprong. Op het strand dunde de achtervolgende groep uit: Stitan moest net voor het strand laten gaan, Van den Broeke en Fsaha hielden het op het strand richting Domburg voor gezien. Ondertussen bouwde Van Schuerbeeck zijn voorsprong uit naar vier minuten. Dat hij snel liep, was te zien aan zijn tijd na twintig kilometer: 1:08.00'.

Parcoursrecord

Met zo'n snelle tijd wordt er natuurlijk meteen gekeken naar het parcoursrecord. Dat is sinds 2015 in handen van Hamid El Mouaziz. De Marokkaanse loper liep in dat jaar de marathon in 2:29.50'. Terwijl Van Schuerbeeck een serieuze aanval deed op dat record, barstte achter de Belg de strijd om plek twee los. Bij het verlaten van het strand was de achtervolgende groep helemaal uit elkaar gevallen. Oumaarir kwam als eerst uit het zand, gevolgd door Degefa. Daarachter volgden de eerste Zeeuwen: Harmes en Adan.

Tussen Domburg en Westkapelle kon Harmes naar de derde plek lopen. Van Schuerbeeck leverde daarna iets in op de achtervolgers. Zijn voorsprong liep terug naar drie minuten en dertig seconden. Het parcoursrecord redde de Belg daardoor niet, maar hij won toch met veel overtuiging de Kustmarathon. Plek twee en drie was voor hetzelfde duo als vorig jaar. Dat betekent een tweede plek voor Oumaarir en als beste Zeeuw opnieuw Harmes.

Top-10 heren in Kustmarathon

1. Willem Van Schuerbeeck Merchtem (Bel) 2:34.15' 2. Mohamed Oumaarir Marokko 2:36.49' 3. Erwin Harmes Middelburg 2:40.10' 4. Christiaan van Beusichem Barendrecht 2:41.47' 5. Erwin Adan Koudekerke 2:44.55' 6. Huub van Noorden 's-Heer Arendskerke 2:46.09' 7. Ralph Wiessner Vlissingen 2:46.27' 8. David Bouman Hoogvliet 2:48.01' 9. Tim Pleijte Vlissingen 2:52.25' 10. Ruud Hoosemans Vlissingen 2:56.46'

