Van den Berg wint voor eerste keer Kustmarathon bij dames

Hinke Schokker was de eerste dame die de dameswedstrijd kleur gaf. De hardloopster uit Friesland liep tot aan het Topshuis vooraan, maar kreeg toen last van een bovenbeenblessure. Van den Berg passeerde haar op het laatste deel van de Oosterscheldekering. Schokker stapte uit de race en achter Van den Berg roken de Zeeuwse dames bloed. Monique Verschuure (Yerseke), Monica Sanderse (Vlissingen) en Samantha Luitwieler (Vlissingen) liepen achter Van den Berg op het strand, waar zij iets meer dan drie minuten voorsprong had.

Op het strand moest Sanderse lossen uit de achtervolgende groep. Later liep Verschuure weg bij Luitwieler en verzekerde zo haar tweede plaats. Dat is één plekje beter dan vorig jaar. De winst ging naar Van den Berg, die daar uitermate tevreden mee was naar haar vierde plek van afgelopen editie. Op plek drie eindigde de winnaar van vorig jaar: Melanie Spruyt. De vierde plek was voor Luitwieler.

Top-10 dames Kustmarathon

1. Liselotte van den Berg Zoeterwoude-dorp 3:00.38' 2. Monique Verschuure Yerseke 3:06.32' 3. Melanie Spruyt Nieuwerkerk aan de IJssel 3:14.17' 4. Samantha Luitwieler Vlissingen 3:16.32' 5. Monica Sanderse Vlissingen 3:18.34' 6. Paola van Gilst Goes 3:25.15' 7. Jacquelien van Bloois Emmeloord 3:26.28' 8. Mirthe Overkamp Koudekerke 3:27.46' 9. Ada Geuze Middelburg 3:33.45' 10. Nelleke Balde Grijpskerke 3:37.35'

