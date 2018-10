Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Recidivist scheurt over twee rotondes

De politie heeft afgelopen nacht in Sluis een 26-jarige man uit Oostburg opgepakt. De man reed met hoge snelheid over de Rondweg in Sluis, waarbij hij op twee rotondes rechtdoor ging. Bij de tweede rotonde verloor hij echter de macht over het stuur en belandde tegen een boom.

Politieauto (foto: oz) Agenten zagen de man rond 4.30 uur rijden. Ze herkenden zijn kenteken, en wisten dat de man een rijontzegging heeft. De agenten zetten de achtervolging in, waarna de verdachte gas gaf en de teller liet oplopen tot 140 kilometer per uur. Bij de tweede rotonde verloor hij de macht over het stuur en crashte. De man uit Oostburg kon zelf uit de auto stappen. Hij raakte niet gewond en is overgebracht naar het politiebureau. Met een dagvaarding op zak mocht hij weer naar huis. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.