Science Festival zoekt jonge wetenschappers en technici

"We willen de jeugd laten zien wat er allemaal gebeurt in hun eigen omgeving", zegt Dick Schipper van het Huis van de Techniek. "Want dat hebben ze niet altijd in de gaten."

Drie organisaties, Bio Base Europe Training Center, Mad Science en Huis van de Techniek, hebben het initiatief genomen om in Zeeuws Vlaanderen aan te sluiten bij het landelijke evenement. In samenwerking met een aantal bedrijven is een programma opgesteld om zo te laten zien en beleven welke bedrijven en producten er in deze regio zijn.

Het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen is het centrale punt. Met bedrijfspresentaties en workshops en het tonen van innovatieve producten die de hele wereld over gaan. Bezoekers kunnen ook bedrijven en het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen bezoeken. Dow, ICL-IP, Trinseo en Zorgsaam werken daar aan mee.

Zorg vol techniek

"Ook in de zorg wordt er bijvoorbeeld heel veel met techniek gewerkt", zegt Dick de Schipper. "Er is heel veel werk in de techniek dus we willen de jeugd nu al laten zien wat hun toekomst zou kunnen zijn."