De dag na de brand: 'Puur ellende, maar we gaan door'

Afgebrand strandpaviljoen in Groede (foto: Omroep Zeeland)

De restanten van strandpaviljoen Puur trokken zaterdag honderden mensen. Normaal zou het met dit prachtige weer, een topdag zijn geweest. Nu staat het personeel bij elkaar om de allesverwoestende brand te verwerken.

Leo van Damme, vader van mede-eigenaar Eric van Damme, staat vol ongeloof naar het verbrande staal te kijken, maar is vast besloten. "Hopelijk kunnen we heel snel beginnen met het herbouwen, want ook het personeel heeft nu geen werk."

Vrijdagmiddag rond half vier brak de brand uit in de meterkast van het paviljoen. Al snel bleek er geen redden meer aan en stond het gebouw in lichterlaaie. De hele avond is de brandweer bezig geweest met nablussen. Één brandweerman raakte lichtgewond, omdat hij te dicht bij het vuur kwam.

De verzekering is gisteravond in Groede begonnen met het onderzoek naar de oorzaak van de brand. Volgens medewerkers begon de brand in de meterkast en ging het daarna razendsnel. "En de meterkast is op 1 augustus nog goed gekeurd."

Het strandpaviljoen werd in 2010 herbouwd en was één van de modernste strandtenten in die tijd. Het werd een voorbeeld voor veel paviljoens. In 2012 won het de titel het beste strandpaviljoen van Zeeland.

