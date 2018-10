Westlandia verplettert De Meeuwen

Daan Eikenhout (foto: Omroep Zeeland)

De Meeuwen miste de eerste en tweede keeper door blessures, waardoor Eikenhout genoodzaakt was de jonge Yoeri Meijer te laten debuteren. De keeper speelt normaal gesproken in het hoogste jeugdelftal van de ploeg uit Zoutelande. Het werd niet het debuut waarop Meijer zal hebben gehoopt. De thuisploeg kwam al na drie minuten op voorsprong, Tim van der Voort haalde met links uit en zag zijn schot in het net verdwijnen. De Meeuwen herstelde zich van deze vroege tegenslag en ging beter spelen. Na twintig minuten leek te scoren maar de keeper van Westlandia redde knap en hield De Meeuwen van de verdiende gelijkmaker. Westlandia strafte de misser vijf minuten later af, Vince Olsthoorn breidde de voorsprong uit en vijf minuten voor rust deed ook Oualid Faik een duit in het zakje. Op slag van rust kreeg Westlandia ook nog een strafschop en het was Van der Voort die mocht aanleggen, hij faalde niet en maakte zijn tweede van de middag.

Na rust ging Westlandia op dezelfde voet verder, na een kwartier in de tweede helft maakte ook Faik zijn tweede. Een kleine tien minuten later scoorde Bruinen de 6-0 en moest De Meeuwen tot overmaat van ramp met 10 man verder. Stijn Luteijn kreeg een rode kaart en werd van het veld gestuurd. Vlak hierna viel de 7-0 door Bijl. De aanvalshonger van Westlandia was nóg niet gestild, Groot maakte de 8-0 en een minuut later scoorde Van der Knaap de 9-0.

Scoreverloop:

1-0 Van der Voort (3)

2-0 Olsthoorn (25)

3-0 Faik (41)

4-0 Van der Voort (45)

5-0 Faik (57)

6-0 Bruinen (67)

7-0 Bijl (71)

8-0 Groot (84)

9-0 Van der Knaap (85)





Bijzonderheden: Luteijn met rood van het veld gestuurd (67)



Opstelling De Meeuwen:

Meijer, Huibregtse, Boogaard, Luteijn, Houterman, Melis, Langezaal, Van de Woestijne (Eikenhout/75), Janse, De Nooijer, Francke